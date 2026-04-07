Иран показал кадры запусков ракет и дронов по целям США и Израиля

Иран продемонстрировал кадры запуска дронов и ракет по целям США и Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на заявление иранской армии, удары были нанесены по нефтехимическим объектам в районе Димоны, а также по целям США в ОАЭ и Кувейте.

По информации Ирана, удары стали ответом на "агрессию американско-израильского альянса против нефтехимической промышленности и инфраструктуры страны".

В результате атак были поражены следующие объекты:

Электростанция и топливохранилище нефтехимического комплекса на юге Ирана, недалеко от Димоны;

Центр ремонта ВМС США в порту Джебель-Али, ОАЭ;

Радарные системы и жилые здания для американских войск на авиабазе Ахмад аль-Джабер в Кувейте.

"Промышленная зона Димоны играет ключевую роль в экономике и безопасности Израиля, включая крупнейший химический комплекс пустыни Негев. Электростанция и топливохранилище обеспечивают материалы, используемые в некоторых военных целях. Центр ремонта ВМС США поддерживает флот в регионе, а авиабаза Ахмад аль-Джабер принимает американские войска и оснащена радарами и ангарами для военной авиации, включая 332-ю эскадрилью ВВС США", - отмечается в заявлении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

