МИД Израиля осудил вооруженное нападение в Стамбуле
Министерство иностранных дел Израиля осудило нападение на израильское консульство в Стамбуле.
Как передает Day.Az, в заявлении МИД Израиля говорится: "Мы решительно осуждаем нападение на Консульство Израиля в Стамбуле. Высоко оцениваем оперативные действия турецких сил безопасности, которые предотвратили атаку. Дипломатические миссии Израиля по всему миру сталкиваются с угрозами и террористическими атаками, но террор нас не запугает".
Напомним, что сегодня возле консульства в Стамбуле произошла стрельба: двое полицейских были ранены, один из нападавших ликвидирован, двое задержаны.
