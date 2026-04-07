МИД Израиля осудил вооруженное нападение в Стамбуле

Министерство иностранных дел Израиля осудило нападение на израильское консульство в Стамбуле.

Как передает Day.Az, в заявлении МИД Израиля говорится: "Мы решительно осуждаем нападение на Консульство Израиля в Стамбуле. Высоко оцениваем оперативные действия турецких сил безопасности, которые предотвратили атаку. Дипломатические миссии Израиля по всему миру сталкиваются с угрозами и террористическими атаками, но террор нас не запугает".

Напомним, что сегодня возле консульства в Стамбуле произошла стрельба: двое полицейских были ранены, один из нападавших ликвидирован, двое задержаны.