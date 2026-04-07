- Эрдоган о стрельбе в Стамбуле

Турция не допустит провокаций, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя вооруженное нападение на генеральное консульство Израиля в Стамбуле.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, Эрдоган осудил стрельбу и отметил, что Турция не позволит нарушать атмосферу доверия в стране с помощью провокаций.

По его словам, в ходе перестрелки были нейтрализованы трое нападавших: один погиб, двое ранены, а двое полицейских получили легкие травмы.

Президент Турции добавил, что Генеральная прокуратура Стамбула, а также правоохранительные и разведывательные органы проводят расследование по факту произошедшего.

Напомним, что сегодня возле консульства в Стамбуле произошла стрельба: двое полицейских были ранены, один из нападавших ликвидирован, двое задержаны.