Турция не допустит провокаций - Эрдоган о стрельбе в Стамбуле
Турция не допустит провокаций, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя вооруженное нападение на генеральное консульство Израиля в Стамбуле.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, Эрдоган осудил стрельбу и отметил, что Турция не позволит нарушать атмосферу доверия в стране с помощью провокаций.
По его словам, в ходе перестрелки были нейтрализованы трое нападавших: один погиб, двое ранены, а двое полицейских получили легкие травмы.
Президент Турции добавил, что Генеральная прокуратура Стамбула, а также правоохранительные и разведывательные органы проводят расследование по факту произошедшего.
Напомним, что сегодня возле консульства в Стамбуле произошла стрельба: двое полицейских были ранены, один из нападавших ликвидирован, двое задержаны.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре