Наводнения в Афганистане: число жертв продолжает расти - ВИДЕО
Число жертв наводнений и оползней в Афганистане превысило 130 человек, более 190 пострадали.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Xinhua со ссылкой на афганское Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями.
Ранее мы сообщали, что в Афганистане сильные дожди спровоцировали наводнения и оползни, в результате которых погибли как минимум 42 человека, еще 66 получили ранения.
Представляем вашему вниманию видео бедствия:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре