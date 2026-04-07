Иран обвинил США и Израиль в попытках втянуть Южный Кавказ в войну

Крайне важно, чтобы страны региона приняли срочные и решительные меры для нейтрализации провокаций США и Израиля по расширению географии войны на Каспий и Южный Кавказ.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении посольства Исламской Республики Иран в Азербайджане.

"После инцидента с подозрительным ударом БПЛА по Нахчывану, атак на иранские порты и коммерческое судоходство в Каспийском море, а также создания угроз безопасности гражданской авиации над Каспием, США и Израиль совершили атаки на приграничные с Азербайджанской Республикой регионы Ирана", - подчеркивается в заявлении.

Отметим, что в 2015 году между Ираном и группой "5+1" было достигнуто соглашение в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, и Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2231. Эта резолюция привела к приостановке действия шести предыдущих резолюций против Ирана и снятию широкомасштабных санкций, связанных с ядерной программой страны.

В 2018 году США вышли из указанного плана и ввели санкции против Ирана. Постепенное приостановление Ираном ограничений, предусмотренных планом, было воспринято другими странами неоднозначно. В результате 28 сентября 2025 года резолюции Совета Безопасности ООН против Ирана были восстановлены.

Согласно отчету Международного агентства по атомной энергии за май 2025 года, объем обогащенного урана в Иране составил 9 247 килограммов, из которых более 60% - это 408 килограммов высокообогащенного урана.

Хотя США и Иран дважды в разное время вели переговоры по иранской ядерной программе, конкретного соглашения между сторонами достигнуто не было, и обе попытки переговоров закончились противостоянием. С 28 февраля этого года США и Израиль начали воздушные удары по Ирану. В ответ Иран с той же даты атаковал Израиль и военные объекты США в странах региона ракетами и дронами. Позже противостояние расширилось, охватив различные страны Ближнего Востока. В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженности с безопасностью вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли. Иран полностью контролирует Ормузский пролив и регулирует проход судов через него.