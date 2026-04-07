В Международном центре мугама состоялся запоминающийся дебют - первый сольный концерт Рауфа Мамедзаде. Программа вечера была посвящена памяти Муслима Магомаева - кумира миллионов слушателей и символа целой эпохи. В исполнении одаренного вокалиста, лауреата международных и республиканских конкурсов, прозвучали легендарные мелодии из репертуара великого маэстро, передает Day.Az.

Интерес к музыке пробудился у Рауфа Мамедзаде еще в раннем детстве. Он окончил Детскую музыкальную школу имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей. И несмотря на то, что сначала при выборе профессии предпочтение было отдано экономической сфере, музыка оставалась истинным призванием юноши. Даже в студенческие годы будущий артист не расставался со сценой, уверенно заявляя о себе как о вокалисте, обладающем красивым и глубоким тембром. Искренняя любовь к пению и стремление к совершенствованию мастерства привели его в Школу вокала народной артистки Фидан Гаджиевой, а затем и в Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли. "Если Бог дал талант, то это не просто так", - говорит наставница Рауфа. Она уверена, что ее ученик со временем будет среди исполнителей, достойно представляющих нашу страну за ее пределами.

Прекрасное выступление на сцене Международного центра мугама стал подтверждением верности выбранного пути. На концерте звучали песни советской и мировой классики. Но настоящим украшением вечера стало совместное выступление Рауфа Мамедзаде с его наставницей - народной артисткой Фидан Гаджиевой. В их красивом дуэтном исполнении гармонично и по-новому прозвучали песни Муслима Магомаева "Синяя вечность" и "Азербайджан".

Зрители от всей души поблагодарили аплодисментами Рауфа Мамедзаде, чье профессиональное и глубоко эмоциональное исполнение подарило им незабываемые впечатления.

