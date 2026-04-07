Азербайджан представят три кикбоксера на Кубке мира в Бангкоке

Как передает Day.Az, об этом сообщил в интервью Азертадж вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, чемпион мира и Европы Эдуард Мамедов. На турнире Азербайджан будут представлять Зохраб Азимов, Эльвин Мамедов и Гашам Мамедов.
Спортсмены будут выступать в разные дни: Зохраб Азимов - 9 апреля, Эльвин Мамедов - 10 апреля, Гашам Мамедов - 11 апреля.
Турнир завершится 12 апреля.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре