Конфликт на Ближнем Востоке может привести к росту транзита по Среднему коридору.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Международный валютный фонд.

"Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к дальнейшему сокращению туристического потока из Израиля и стран Персидского залива, усилить инфляционное давление и ужесточить финансовые условия. "Более затяжной конфликт может привести к перенаправлению финансовых и туристических потоков в сторону Грузии, а также к увеличению транзита по Среднему коридору", - говорится в отчете фонда.

Как отмечают аналитики МВФ, мирное урегулирование в Украине может частично скорректировать процессы, связанные с миграцией, финансовыми потоками и транзитной торговлей, однако одновременно будет способствовать более широкой региональной стабильности и укреплению доверия.

"Сложности в отношениях с Европейским союзом могут негативно сказаться на настроениях инвесторов и объеме прямых иностранных инвестиций, в то время как запланированный проект в сфере недвижимости стоимостью 6,6 млрд долларов США, реализуемый инвестором из Объединённых Арабских Эмиратов, представляет собой значительный потенциал для роста экономики и занятости", - говорится в информации.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.