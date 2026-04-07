Председатель Правления Kapital Bank Фарид Гусейнов провел первую встречу с победителями в рамках менторской программы пятого конкурса "Yüksəliş". В этом году Фарид Гусейнов выступит в качестве наставника для двух победителей конкурса - Фарида Мустафаева и Эльнура Мирзазаде, оказывая всестороннюю поддержку в их планах индивидуального развития.

В ознакомительной встрече также приняли участие директор Департамента управления талантами Kapital Bank Айгюн Мусаева и начальник Отдела организационного обучения и развития талантов Тюкезбан Гасымова. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о будущих карьерных целях победителей, совершенствовании их управленческих навыков и совместном плане действий, который будет реализован в течение предстоящего года.

Напомним, что конкурс "Yüksəliş", учрежденный распоряжением Президента Азербайджанской Республики, состоит из пяти этапов. В пятом сезоне из 124 финалистов 20 человек, набравших наивысшие баллы, были удостоены звания победителей. Согласно правилам, победители обеспечиваются годовым планом индивидуального развития со стороны топ-менеджеров (менторов) и получают денежную премию в размере 20 тысяч манатов.

Успешное завершение четвертого сезона

Фарид Гусейнов, постоянно вносящий вклад в развитие молодых талантов и профессиональных кадров, также провел заключительную встречу с победителем четвертого конкурса "Yüksəliş" Эльнуром Абдуллазаде, подведя итоги их годовой совместной работы в рамках менторской программы.

На итоговой встрече обсуждались общие результаты программы, был высоко оценен путь развития участника, полученные им знания и управленческий опыт. Кроме того, были выслушаны будущие цели Э. Абдуллазаде и особо отмечена важность приобретенного опыта как для профессионального, так и для личностного роста.

Поделившись своими впечатлениями о встрече в социальных сетях, Фарид Гусейнов отметил:

"Я очень рад, что в рамках этой программы смог ближе познакомиться с победителем четвертого конкурса 'Yüksəliş' Эльнуром Абдуллазаде и стать свидетелем его развития. Хотя менторская программа официально завершена, Эльнура ждут большие успехи на пути к его целям. Уверен, что мы еще не раз встретимся в профессиональной плоскости. Желаю ему удачи на его пути".

