Центральный банк Азербайджана (ЦБА) предупредил акционерные общества касательно соблюдения требований законодательства в связи с подготовкой, представлением и публикацией годовых отчетов.

Было отмечено, что в соответствии с Законом "О рынке ценных бумаг" годовой отчет акционерного общества составляется на основе результатов каждого завершенного календарного года и утверждается общим собранием его акционеров (за исключением случаев, предусмотренных законодательством): "Отчеты представляются в Центральный банк Азербайджанской Республики не позднее чем через десять рабочих дней с этой даты. Если Центральный банк не издаст распоряжение о приостановлении публикации отчета, акционерное общество обязано обеспечить публикацию годового отчета на своем веб-сайте (при его наличии) и в средствах массовой информации в течение тридцати календарных дней с даты его представления".

Центральный банк подчеркнул, что в соответствии с требованиями законодательства годовой отчет эмитентов должен отражать отчет руководства, финансовую отчетность и заключение внешнего аудитора об их проверке (за исключением микро- и малых предприятий): "В случае прекращения предпринимательской деятельности акционерных обществ в текущем году рекомендуется уведомить об этом Центральный банк, приложив решение общего собрания акционеров и справку, представленную в Государственную налоговую службу в соответствии со статьей 16.3 Налогового кодекса".

Напоминается, что Центральный банк направляет предупредительные письма акционерным обществам, которые не представляют свои годовые отчеты в установленный законом срок: "Если не будут обеспечены представление Центральному банку и публикация указанной годовой финансовой отчетности, эмитенты будут привлечены к административной ответственности за указанное бездействие (нарушение закона), в соответствии с порядком, установленным Кодексом об административных проступках".

"При возникновении дополнительных вопросов по данной теме, эмитенты могут обращаться в колл-центр Центрального банка по номеру 966", - говорится в информации.