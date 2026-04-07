В Баку проходит форум на тему "Безопасное будущее во имя Великого возвращения"

В Баку при партнерстве Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Фонда молодежи, по инициативе Молодежной организации "Великое возвращение" проходит форум на тему "Безопасное будущее во имя Великого возвращения".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии принимают участие руководители и ответственные представители ANAMA, Фонда молодежи, а также молодежной организации "Великое возвращение".

Целью мероприятия является повышение внимания к минной опасности в стране, а также усиление просветительской работы среди молодежи в этой сфере.

