Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих
Награждены лица, внесшие особый вклад в защиту территориальной целостности Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За особые заслуги в защите и сохранении территориальной целостности Азербайджанской Республики и храбрость, проявленную при выполнении боевых заданий, наградить следующих лиц:
орденом "За службу Отечеству" 3-й степени
Мамедова Азера Керем оглу - полковник-лейтенанта
медалью "За Отчизну"
Бабаева Эльмара Эльхан оглу - майора
Исмаилова Ниджата Абульфаз оглу - майора
Гулиева Руфата Гудрат оглу - майора
Мадатова Фарида Фикрет оглу - майора
Бабазаде Вагифа Эльчин оглу - капитана
Самедова Мадата Фарзулла оглу - капитана
Ибрагимова Вюсала Джумшуд оглу - старшего лейтенанта
Агабалаева Вазеха Ханбала оглу - лейтенанта
Агаева Яшара Таваккюль оглу - старшего мичмана в запасе
Амранова Рашада Муртузали оглу - старшего мичмана в запасе
Имамвердиева Агиля Азим оглу - гизиря
Новрузлу Сабухи Ровшан оглу - сержанта
медалью "За отвагу"
Гулиева Шахрияра Ильгар оглу - полковник-лейтенанта
Гулиева Эльнура Алифага оглу - майора
Мирзоева Хикмета Эльчин оглу - майора
Ахмедова Эмина Сеймур оглу - лейтенанта
Ибрагимли Таджеддина Амирулла оглу - гизиря
Исмаилова Огтая Шахсувар оглу - гизиря
Гулиева Вагифа Ибрагим оглу - гизиря
медалью "За военные заслуги"
Дашдамирова Вилаята Аллахъяр оглу - майора
Мурадова Замана Мугабиль оглу - майора
Алхасова Талеха Айдын оглу - капитана
Салманова Тарлана Бабек оглу - капитана
Абдуллаева Ровшана Ахадулла оглу - гизиря
Агаева Шамсаддина Асадулла оглу - гизиря
Бабаева Илькнура Рамиз оглу - гизиря
Досталылы Досталы Ширван оглу - гизиря
Алиева Шахина Мухаммед оглу - гизиря
Халилзаде Башира Мухаммед оглу - гизиря
Исламова Эмина Бахтияр оглу - гизиря
Гурбанзаде Ульви Бабагули оглу - гизиря
Марданова Джамиля Омар оглу - гизиря в отставке
Мухтарова Кямала Гисмет оглу - гизиря
Нуриева Тогрула Ахлиман оглу - гизиря
Ёлчиева Башира Годжа оглу - гизиря
Гасанова Исмаила Бахлул оглу - старшего сержанта
Нахмедова Хазара Сабир оглу - сержанта
Неджафова Узеира Гаджи оглу - младшего сержанта в запасе
Сулейманова Афига Зияфет оглу - младшего сержанта
Садыгова Вюсала Ибрагим оглу - солдата", - говорится в документе.
