Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих

Награждены лица, внесшие особый вклад в защиту территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За особые заслуги в защите и сохранении территориальной целостности Азербайджанской Республики и храбрость, проявленную при выполнении боевых заданий, наградить следующих лиц:

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Мамедова Азера Керем оглу - полковник-лейтенанта

медалью "За Отчизну"

Бабаева Эльмара Эльхан оглу - майора

Исмаилова Ниджата Абульфаз оглу - майора

Гулиева Руфата Гудрат оглу - майора

Мадатова Фарида Фикрет оглу - майора

Бабазаде Вагифа Эльчин оглу - капитана

Самедова Мадата Фарзулла оглу - капитана

Ибрагимова Вюсала Джумшуд оглу - старшего лейтенанта

Агабалаева Вазеха Ханбала оглу - лейтенанта

Агаева Яшара Таваккюль оглу - старшего мичмана в запасе

Амранова Рашада Муртузали оглу - старшего мичмана в запасе

Имамвердиева Агиля Азим оглу - гизиря

Новрузлу Сабухи Ровшан оглу - сержанта

медалью "За отвагу"

Гулиева Шахрияра Ильгар оглу - полковник-лейтенанта

Гулиева Эльнура Алифага оглу - майора

Мирзоева Хикмета Эльчин оглу - майора

Ахмедова Эмина Сеймур оглу - лейтенанта

Ибрагимли Таджеддина Амирулла оглу - гизиря

Исмаилова Огтая Шахсувар оглу - гизиря

Гулиева Вагифа Ибрагим оглу - гизиря

медалью "За военные заслуги"

Дашдамирова Вилаята Аллахъяр оглу - майора

Мурадова Замана Мугабиль оглу - майора

Алхасова Талеха Айдын оглу - капитана

Салманова Тарлана Бабек оглу - капитана

Абдуллаева Ровшана Ахадулла оглу - гизиря

Агаева Шамсаддина Асадулла оглу - гизиря

Бабаева Илькнура Рамиз оглу - гизиря

Досталылы Досталы Ширван оглу - гизиря

Алиева Шахина Мухаммед оглу - гизиря

Халилзаде Башира Мухаммед оглу - гизиря

Исламова Эмина Бахтияр оглу - гизиря

Гурбанзаде Ульви Бабагули оглу - гизиря

Марданова Джамиля Омар оглу - гизиря в отставке

Мухтарова Кямала Гисмет оглу - гизиря

Нуриева Тогрула Ахлиман оглу - гизиря

Ёлчиева Башира Годжа оглу - гизиря

Гасанова Исмаила Бахлул оглу - старшего сержанта

Нахмедова Хазара Сабир оглу - сержанта

Неджафова Узеира Гаджи оглу - младшего сержанта в запасе

Сулейманова Афига Зияфет оглу - младшего сержанта

Садыгова Вюсала Ибрагим оглу - солдата", - говорится в документе.