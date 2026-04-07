В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения

В связи с ветреной погодой объявлены желтое и оранжевое предупреждения.

Как сообщает Day.Az, об этом распространила информацию Национальная служба гидрометеорологии.

В Нахчыванской Автономной Республике, а также в Кяльбаджаре, Лачине, Гедабее, Гёйгёле, Зангилане, Гяндже, Товузе, Джебраиле, Агстафе, Шеки, Огузе, Габале, Гёйчае, Исмаиллы, Шамахы, Агсу, Хызы, Гаджигабуле, Сальяне, Ширване, Билясуваре, Джалилабаде, Нефтчале, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Гусаре, Губе и Лянкяране в соответствии с желтым предупреждением ожидается северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Дашкесане, Горанбое, Мингечевире и Гобустане объявлено оранжевое предупреждение: северо-западный ветер усилится до 20,8-28,4 м/с.

