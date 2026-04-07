Утвержден Протокол о внесении изменений в "Положение об Исполнительном комитете СНГ"

Утвержден Протокол о внесении изменений в "Положение об Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.

Согласно документу, Протокол о внесении изменений в "Положение об Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств", утвержденное Протоколом от 21 июня 2000 года, подписанный 13 октября 2023 года в городе Бишкек, утвержден с соответствующей оговоркой Азербайджанской Республики.