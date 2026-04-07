В Иране закрыта автомагистраль Тегеран-Тебриз после падения ракет
Из-за военных авиаударов США и Израиля по Ирану была закрыта автомагистраль, соединяющая Тегеран с Тебризом, расположенным в провинции Восточный Азербайджан.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило управление по чрезвычайным ситуациям провинции Восточный Азербайджан Ирана.
По данным ведомства, ракеты упали на 90-м километре магистрали, рядом с подразделением дорожной службы. Кроме того, перекрыта старая дорога между Бостанабадом и Мианой в той же провинции, также из-за падения ракет.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению движения. Использование указанных маршрутов запрещено до второго предупреждения.
