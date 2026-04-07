"Шамахы" сменит тренера по окончании сезона

Футбольный клуб "Шамахы" планирует сменить главного тренера по завершении текущего сезона.

Как передает Day.Az со ссылкой на sport24.az, Айхан Аббасов, который возглавил команду в 2024 году, покинет пост, чтобы сосредоточиться на работе со сборной Азербайджана. Он решил не совмещать два тренерских места.

Руководство клуба уже ведет переговоры с тремя кандидатами из Восточной Европы, но имена специалистов пока не раскрыты. Каждый из претендентов предлагает свой тактический подход, однако цель остается общей: сделать команду более конкурентоспособной в Премьер-лиге. Также ожидаются изменения в трансферной стратегии клуба.

На данный момент "Шамахы" занимает восьмое место в таблице Мисли Премьер-лиги, набрав 30 очков. Сегодня команда проведет выездной матч 26-го тура против "Зиря".