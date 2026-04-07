ANAMA обнародовало число жертв мин за 30 лет
За 30 лет более 3500 азербайджанцев стали жертвами мин.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил руководитель аппарата Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Рауф Гусейнов в ходе выступления на форуме "Безопасное будущее во имя Великого возвращения" в Баку.
По его словам, мины и неразорвавшиеся боеприпасы являются не только физическим препятствием:
"Это остатки невидимой войны, которые на протяжении многих лет удерживают в заложниках жизни людей, их мечты и планы на будущее. Существующие цифры со всей болью демонстрируют масштаб этой угрозы. Так, за последние 30 лет более 3500 наших соотечественников стали жертвами мин.
С момента Отечественной войны (ноябрь 2020 года) по сегодняшний день в результате 259 взрывов мин пострадал 421 человек. Из них 72 человека погибли, 349 получили ранения различной степени тяжести", - отметил он.
