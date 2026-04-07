В Астане прошло заседание СВМДА под председательством Азербайджана

7 апреля в городе Астана в административном здании Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) под председательством Азербайджанской Республики состоялось очередное заседание Комитета старших должностных лиц СВМДА.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД, на заседании были рассмотрены активная деятельность Азербайджана в рамках председательства в СВМДА на тему "Более сильное СВМДА: цифровизация, взаимосвязанность и устойчивое развитие в Азии", а также шаги, предпринятые по различным направлениям сотрудничества, обсуждены основные направления взаимодействия между государствами-членами.

Председательство представило информацию о ходе преобразования СВМДА в международную организацию, в том числе о процессе переговоров по проекту соответствующего Устава.

На мероприятии была проведена ежегодная оценка реализации мер доверия по военно-политическому измерению СВМДА. Государства-члены рассмотрели развитие сотрудничества в военно-политической сфере и роль СВМДА как многосторонней платформы безопасности.

На заседании был обсужден проект Плана действий Форума аналитических центров СВМДА, рассмотрены концептуальные документы по реализации мер доверия в различных измерениях СВМДА, а также принят концептуальный документ "О развитии малого и среднего бизнеса".

Кроме того, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес на пространстве СВМДА.