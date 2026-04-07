Азербайджан завоевал пять золотых медалей на международном турнире по боксу

Сборная Азербайджана по боксу успешно выступила на международном турнире "Великий шелковый путь", завоевав пять золотых медалей.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования прошли в Бакинском центре бокса, где состоялись финальные поединки.

Субхан Мамедов (50 кг), Амин Мамедзаде (55 кг), Тайфур Алиев (60 кг) и Малик Гасанов (65 кг), Сурет Гараев (90кг) стали победителями турнира.

Серебряные медали завоевали Билалхабаши Назаров (50 кг), Залимхан Сулейманов (55 кг), Магомедали Аширалиев (60 кг) и Заур Гахраманов (65 кг).

Отметим, что в соревнованиях приняли участие представители 10 стран.