В Иране заявили о прекращении диалога с США

После угроз Дональда Трампа Иран приостановил все дипломатические контакты и непрямой диалог с США.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на иранское телевидение.

Президент США Дональд Трамп в своем сообщении в Truth Social заявил, что "целая цивилизация" может быть уничтожена этой ночью, имея в виду Иран.