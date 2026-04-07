В Иране заявили о прекращении диалога с США
После угроз Дональда Трампа Иран приостановил все дипломатические контакты и непрямой диалог с США.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на иранское телевидение.
Президент США Дональд Трамп в своем сообщении в Truth Social заявил, что "целая цивилизация" может быть уничтожена этой ночью, имея в виду Иран.
