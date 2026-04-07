США не будут применять ядерное оружие против Ирана - Белый дом

США опровергли утверждения о возможном применении ядерного оружия против Ирана. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Middle East Eye со ссылкой на Белый дом. В США заявили, что не будут использовать ядерное оружие против Ирана. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "этой ночью положит конец существованию Ирана".