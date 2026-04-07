В Азербайджане оценили текущую ситуацию с заболеваемостью гриппом
Нестабильные погодные условия, наблюдаемые в начале весны, привели к определенному росту острых респираторных вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.
Как передает Day.Az, об этом в комментарии Trend сообщил эксперт-специалист Министерства здравоохранения, инфекционист Таййар Эйвазов.
По его словам, пик заболеваемости гриппом уже пройден.
"Хотя нестабильная погода в начале весны вызывает относительный рост респираторных вирусных инфекций, это явление носит временный характер. С повышением температуры воздуха ожидается снижение уровня заболеваемости. Текущий рост не считается серьезным, и у здоровых людей с нормальным иммунитетом такие инфекции обычно проходят за короткое время.
Вместе с тем у маленьких детей, лиц с иммунодефицитом, тяжелыми хроническими заболеваниями и у пожилых людей такие инфекции в отдельных случаях могут сопровождаться осложнениями.
Инфекции, которые могут возникнуть в связи с ливневыми дождями и подтоплениями домов, - это в основном гепатит А, а также бактериальные и вирусные кишечные инфекции. Эти заболевания обычно сопровождаются повышением температуры и диареей. В настоящее время роста кишечных инфекций не зафиксировано", - отметил он.
Он добавил, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация по гриппу в стране оценивается как стабильная. По сравнению с зимними месяцами наблюдается снижение числа заражений.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре