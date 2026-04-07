https://news.day.az/world/1826467.html Во Франции произошло столкновение поезда и грузовика - ВИДЕО Во Франции скоростной поезд столкнулся с военным грузовиком. Машинист погиб, еще 27 человек пострадали. Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал LCI, в поезде находились 250 пассажиров. Из-за аварии состав сошел с рельсов. Движение поездов в коммуне Не-ле-Мин приостановлено "как минимум до конца дня", сообщает SNCF.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре