Во Франции произошло столкновение поезда и грузовика - ВИДЕО

Во Франции скоростной поезд столкнулся с военным грузовиком. Машинист погиб, еще 27 человек пострадали. Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал LCI, в поезде находились 250 пассажиров. Из-за аварии состав сошел с рельсов. Движение поездов в коммуне Не-ле-Мин приостановлено "как минимум до конца дня", сообщает SNCF.