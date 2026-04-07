ДТП в Гёйгёле, есть пострадавшие

В Гёйгёле произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент был зафиксирован на территории района. Так, столкнулись легковые автомобили марок "Niva" и "Chevrolet", находившиеся в движении. В результате аварии несколько человек получили травмы и были госпитализированы.