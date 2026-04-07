8 воспитанников "Карабаха" вызваны в сборную Азербайджана U20

Восемь футболистов Академии "Карабах" были вызваны в молодежную сборную Азербайджана до 20 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), в состав национальной команды вошли Шахисмайыл Джафаров, Али Баширов, Хикмат Джабраилзаде, Алиакбар Рзазаде, Елтун Бабазаде, Угур Гурбанлы, Билал Гаджиев и Абдулазиз Джаббарлы.

Игроки Академии "Карабах" примут участие в учебно-тренировочных сборах с 13 по 26 апреля в Габале. Эти сборы являются частью подготовки к чемпионату мира U20, который пройдет в 2027 году в Азербайджане и Узбекистане.

В рамках сборов молодежная сборная продолжит подготовку к международным турнирам. Тренерский штаб оценит физическое состояние игроков и определит оптимальный состав для предстоящих официальных матчей.