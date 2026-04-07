Карлос Алькарас повторил рекордную серию на грунте

Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 14‑ю победу подряд на грунтовом покрытии, повторив собственную самую длинную серию побед на этом типе корта на уровне ATP.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, предыдущая рекордная серия испанца состоялась в 2022 году, где тот выиграл турниры в Барселоне и Мадриде, а затем остановился на 1/4 финала "Ролан Гаррос", проиграв Александру Звереву.

Сегодня, 7 апреля, Алькарас во втором круге турнира в Монте-Карло обыграл аргентинца Себастьяна Баэса со счетом 6:1, 6:3. Испанец является действующим победителем соревнования: в 2025 году Алькарас в финале переиграл Лоренцо Музетти со счетом 3:6, 6:1, 6:0.