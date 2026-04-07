В этой стране социальные выплаты ушли умершим

В Великобритании выявили массовые ошибки при выплате социальных пособий: мертвым людям было начислено около 850 миллионов фунтов стерлингов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, с 2021 года произошло 2,6 миллиона переплат, затронувших пособия по безработице, пенсии и выплаты людям с психическими заболеваниями. При этом власти смогли вернуть лишь менее половины от неправомерно выделенной суммы.

Переплаты происходили из-за того, что уведомления о смерти заявителей поступали слишком поздно, либо совпадали с моментом выплаты. Для сравнения, на социальные пособия британские налогоплательщики тратят примерно 300 миллиардов фунтов стерлингов в год (около 400 миллиардов долларов).