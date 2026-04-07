Обратная сторона Луны: экипаж Artemis II поделился уникальными кадрами - ФОТО
Экипаж миссии Artemis II поделился уникальными снимками, сделанными во время облета Луны.
Как передает Day.Az, фотографии были опубликованы NASA и уже привлекли внимание пользователей по всему миру.
На кадрах запечатлены захватывающие виды лунной поверхности, а также Земли, видимой с орбиты спутника.
Миссия Artemis II стала важным этапом в программе возвращения человека на Луну.
Ранее мы сообщали, что миссия Artemis II побила рекорд дальности полета, установленный в 1970 году, достигнув отметки в 406,7 тысячи километров от Земли.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре