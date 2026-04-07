От нефти к руде: новый экономический курс Азербайджана

Автор: Габиль Аширов, Azernews

Недавний указ Президента Ильхама Алиева о создании Западного промышленного парка стал решительным шагом на пути промышленной трансформации Азербайджана. Сосредоточив внимание на расширении переработки железной руды и углублении металлургической цепочки добавленной стоимости, страна демонстрирует намерение выйти за рамки экспорта сырья и перейти к более диверсифицированной и устойчивой экономике. Эта инициатива не ограничивается строительством предприятий и формирует новую экономическую модель Азербайджана в условиях, когда металлы приобретают все более стратегическое значение.

На протяжении десятилетий экономика Азербайджана строилась вокруг нефти и газа, которые обеспечивали значительные доходы, но одновременно усиливали зависимость от колебаний мировых цен. Западный промышленный парк отражает смену подхода: страна нацелена на переработку железной руды внутри страны с выпуском стали и другой продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволяет перейти от роли поставщика сырья к производителю промышленной продукции, укрепляя торговый баланс и устойчивость экономики.

В указе отдельно подчеркивается модернизация объектов в Дашкесане и Гедебеке, а также освоение месторождений на освобожденных территориях. Меры имеют не только экономическое, но и социальное значение. Инвестиции в такие регионы стимулируют развитие местной экономики, создают рабочие места, улучшают инфраструктуру и открывают новые возможности для малого и среднего бизнеса.

Существенное значение имеет и глобальный контекст. Рост спроса на металлы связан с развитием возобновляемой энергетики, электротранспорта и цифровой инфраструктуры. Географическое положение Азербайджана в рамках Среднего коридора между Европой и Азией дает дополнительные преимущества для поставок продукции на международные рынки.

Документ также акцентирует внимание на необходимости усиления связей между добычей и переработкой, координации инфраструктуры и развитии государственно-частного партнерства. Такой подход позволяет сочетать стратегическое управление со стороны государства с эффективностью и инвестициями частного сектора.

При этом сохраняются риски, связанные с высокими инвестиционными затратами, волатильностью цен на металлы и экологическими требованиями. Важным фактором остается подготовка квалифицированных кадров для работы в модернизированной отрасли.

Ключевая цель проекта - диверсификация экономики и снижение зависимости от углеводородов. Западный промышленный парк способен стать новой опорой экономического роста и повысить устойчивость страны к внешним вызовам.

Создание Западного промышленного парка представляет собой стратегический шаг, направленный на переход к более сбалансированной экономике и укрепление позиций Азербайджана на мировом рынке.