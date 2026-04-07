Анекдоты от "Ташира Само": продажа российских "консерв" в Армении в полном разгаре

Автор: Акпер Гасанов

Эта история все более четко приобретает черты анекдотической. Речь идет об очередном российско-армянском олигархе, которого потянуло в большую политику. На сей раз речь идет о Самвеле Карапетяне. Сейчас он находится под следствием в Армении с июня 2025 года по обвинению в призывах к захвату власти, отмывании денег, мошенничестве и уклонении от налогов.

Вины своей, ясное дело, он не признает, но захватить власть в Армении очень хочет. И не жалеет для этого средств, распределением коих занимается его племянник Нарек Карапетян, которого в Армении иронично называют "дядина булочка".

Тужится Нарек из последних сил, но ничего путного из его потуг не получается. Поэтому о себе решил напомнить сам Самвел Карапетян, сделавший сегодня обращение к гражданам Армении, в ходе которого он решил пожонглировать названием своей политической силы, именуемой "Сильная Армения". Ровно такую же Армению он обещает ее гражданам, если дорвется до власти. Тут, правда, стоит добавить, что в соседней стране уже давно существует партия под названием "Процветающая Армения". И возглавляет ее ранее судимый еще один олигарх, но уже сугубо армянский - Гагик Царукян, также известный по кличке "Тупой Гаго". И он, кстати, тоже идет на эти выборы и имеет претензии именоваться едва ли не интеллектуальной элитой армянской оппозиции.

Неудивительно, что Царукян также обещает потенциальным избирателям небо в алмазах. Как они, Карапетян и Царукян, собираются конкурировать в деле кропотливого развешивания лапши на уши избирателей - вопрос интересный, ответ на который даст только время. Но как-то уже забавно от того, что на фоне уже имеющейся "Процветающей Армении" объявилась еще и "Сильная Армения". Как можно процветать не будучи сильным и, наоборот, как можно быть сильным, не процветая - это только "Тупому Гаго" известно или "Таширу Само".

Последний, явно зачитывая не им самим написанный текст обращения, назвал Никола Пашиняна "лидером небольшой группы". Как-то даже неудобно напоминать лидеру еще более небольшой труппы Карапетяну, что на предыдущих внеочередных парламентских выборах Никол Пашинян и возглавляемая им партия "Гражданский договор" сделала со своими оппонентами то, чего не найти даже в Камасутре.

И это при том, что тогда армянское общество было более готово подыграть тем политическим спекулянтам, которые пытались поиграть на итогах 44-дневной войны. Сейчас, кстати, главный из тогда проигравших, второй президент Армении Роберт Кочарян, снова выдвигается. И играет он ровно на тех же нарративах, рассчитывая на ту же самую публику, что и российско-армянский олигарх Карапетян.

Если коротко, то они оба пытаются создать видимость того, что действующая армянская власть настроена антироссийски. И что, если снова победят Никол Пашинян и его партия, то Россия сделает Армении очень плохо. В реальности же, Пашинян всего-лишь пытается не допустить превращения Армении в тот самый "форпост России на Кавказе", коим она была в период президентства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Последний, напомню, вначале обещал своим согражданам евроинтеграцию, но после задушевной беседы тет-а-тет с президентом России Владимиром Путиным отрекся от этих мыслей, заявив о вступлении Армении в Таможенный Союз.

На недавней встречи Путина и Пашиняна, президент России выразил обеспокоенность по поводу уголовного дела против Карапетяна. Пашинян отметил: "Да, мы, конечно, понимаем, но не может гражданин России претендовать на пост премьера Армении". И это действительно так: гражданин России, даже лицо с двойным гражданством, не может претендовать даже на пост депутата в Армении.

А у Самвела Карапетяна, как выясняется, даже не два, а три гражданства - российское, армянское и еще одно "европейское". Гражданином какой именно европейской страны является "Ташир Само", томящийся в своем особняке, его обслуга не уточняет. Но в речах самого Карапетяна, в том числе и в его нынешнем обращении, есть поразительное число аргументов, буквально повторяющих те, что неоднократно озвучивали разного рода российские политики.

Если коротко, то это откровенный шантаж и угрозы. Мол, если вы посмеете не проголосовать за Карапетяна и если вы допустите очередной победы Никола Пашиняна и его партии, то хана будет Армении. Во всех смыслах этого слова. И тут уже сложно понять, где заканчиваются речи условного российского политика-шантажиста и где начинается текст "Ташира Само". В том и состоит анекдотичность ситуации, при которой продажа российских "консерв" в Армении вышла на качественно новый "уровень". При котором, избирателям, читай покупателям политической программы того или иного персонажа, открыто угрожают в стиле героини фильма "Бриллиантовая рука": "Не будут брать - отключим газ".