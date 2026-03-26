Галерея лузеров: честная оценка оппонентов Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

Предвыборная гонка в Армении находится в самом разгаре и потому не удивительно, что стороны , вовлеченные в нее, регулярно делают громкие заявления. Вот и сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался о том, что его предшественники - Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян "никогда не представляли народ Армении".

Естественно, данное заявление вызвало ожидаемую реакцию в политических кругах. Однако, если отойти от эмоциональной составляющей и рассмотреть вопрос в контексте политической истории страны, становится очевидно: в этих словах есть не только политическая полемика, но и значительная доля фактической правды. И это легко доказать даже в рамках отдельно взятой статьи.

Итак, ключевое обвинение Пашиняна - отсутствие подлинной электоральной легитимности у его предшественников. И здесь речь идет не о субъективной оценке, а о системной проблеме армянской политики конца 1990-х - 2000-х годов. Действительно, президентские выборы 1998, 2003 и 2008 годов сопровождались многочисленными обвинениями в фальсификациях.

Особенно это касается периода правления Кочаряна и Саргсяна. Международные наблюдатели, включая миссии ОБСЕ, фиксировали нарушения: вбросы бюллетеней, давление на избирателей, использование административного ресурса. Роберт Кочарян пришел к власти в 1998 году в результате внеочередных выборов после отставки Тер-Петросяна, однако уже тогда звучали обвинения в манипуляциях. Его переизбрание в 2003 году сопровождалось массовыми протестами в связи с наглой фальсификацией итогов выборов.

А Серж Саргсян в 2008 году стал президентом на фоне еще более серьезного кризиса доверия. Его победа была оспорена оппозицией, а улицы Еревана стали ареной трагических событий. Кульминацией кризиса легитимности стали события 1 марта 2008 года. После объявления итогов президентских выборов сторонники оппозиции, поддерживавшие Левон Тер-Петросян, вышли на массовые протесты, заявляя о фальсификациях.

Власти ответили жестоко. В Ереване было введено чрезвычайное положение, армия фактически вышла на улицы. В результате столкновений погибли 10 человек, сотни получили ранения. Эти события стали символом того, каким образом удерживалась власть: не через доверие общества, а через силу и репрессивный аппарат. Именно этот эпизод окончательно подорвал доверие к системе, созданной "карабахским кланом", к которому относили Кочаряна и Саргсяна.

В целом, политическая модель, выстроенная Кочаряном и Саргсяном, опиралась на три ключевых элемента: жесткий контроль над силовыми структурами, административный ресурс и подкуп избирателей, внешнеполитическую опору, прежде всего на Россию. Эта система позволяла удерживать власть, но не обеспечивала реальной легитимности. Более того, она постепенно отрывала власть от общества, формируя замкнутую элиту, не заинтересованную в демократической конкуренции.

В итоге, попытка Сержа Саргсяна сохранить власть через конституционную реформу стала переломным моментом. Армения перешла от президентской к парламентской форме правления. Сделано это было, чтобы Саргсян, исчерпав президентские сроки, пересел в кресло премьер-министра. Именно это вызвало массовое недовольство, вылившееся в протесты 2018 года, получившие в народе ироничное название "шашлычная революция". Люди вышли на улицы не столько за Пашиняна, сколько против попытки бесконечного воспроизводства власти одной и той же группы.

Итог известен: Саргсян ушел в отставку, а Пашинян стал символом запроса на перемены. Но это еще не все. Особенно показательными стали внеочередные парламентские выборы 2021 года, прошедшие уже после поражения Армении в 44-дневной войне. На фоне тяжелого военного поражения, экономических и психологических потрясений "карабахский клан" попытался вернуться к власти, возложив ответственность за поражение исключительно на действующее руководство.

Однако результат оказался противоположным ожиданиям. Партия Пашиняна "Гражданский договор" получила около 54% голосов, блок Кочаряна - порядка 21%, а силы, ассоциированные с Саргсяном, показали и вовсе позорный результат, едва сумев преодолеть минимальный процентный барьер, необходимый для попадания в парлаиент. Это стало наглядным вотумом недоверия со стороны общества. Даже в условиях кризиса и разочарования избиратели не захотели возвращения старой элиты.

Отдельного внимания заслуживает фигура Левона Тер-Петросяна. Его нынешняя готовность к союзам с бывшими политическими противниками - теми, кто фактически способствовал его уходу от власти - выглядит как свидетельство глубокой деградации политической культуры. Вместо принципов - ситуативные альянсы. Вместо стратегии - попытки реванша. В совокупности граждане Армении имеют дело с политической группой, которая системно фальсифицировала выборы, удерживала власть через силовые механизмы и проиграла в условиях даже благоприятной для реванша ситуации.

Так что заявление Пашиняна - это вовсе не политическая атака на оппонентов, а констатация факта: политическая эпоха Тер-Петросяна, Кочаряна и Саргсяна завершилась. И завершилась она потому, что армянское общество вынесло им свой приговор. Оно видит галерею лузеров с поразительно завышенными амбициями и минимальной поддержкой среди граждан. Они все еще надувают щеки, не замечая, что за этими щеками уже давно что-то движется. И это - своеобразная форма вотума недоверия со стороны армянского народа.