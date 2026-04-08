Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в Лиге Чемпионов
Суперкомпьютер компании Opta представил собственный рейтинг фаворитов на победу в Лиге чемпионов-2025/26.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, главным фаворитом самого престижного евротурнира является лондонский "Арсенал". Шансы "канониров" завоевать трофей оценили в 27,96%.
Далее в списке претендентов на триумф в Лиге чемпионов расположились мюнхенская "Бавария" (20,88%), каталонская "Барселона" (17,39%) и французский "ПСЖ" (11,56%).
Шансы на победу в Лиге чемпионов по версии суперкомпьютера Opta:
"Арсенал" (Англия) - 27,96%
"Бавария" (Германия) - 20,88%
"Барселона" (Испания) - 17,39%
"ПСЖ" (Франция) - 11,56%
"Реал" Мадрид (Испания) - 8,97%
"Ливерпуль" (Англия) - 6,52%
"Атлетико" Мадрид (Испания) - 3,66%
"Спортинг" (Португалия) - 3,06%
