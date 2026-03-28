Как Нарек Карапетян дядю подставил

Автор: Мехти Ахмедзаде

Очень интересно наблюдать за тем, как проходит агитация перед июньскими выборами в Армении. С одной стороны есть понимающий нынешние реалии Никол Пашинян, который, как кажется некоторым армянам, делает "слишком много выходок". С другой - Кочарян и прочая нечисть, желающая вновь пустить корни во власть, несмотря на тотальную непопулярность среди населения и порвать достигнутые в регионе договоренности. Кроме того, есть кучка реваншистов, которые тоже готовы во что бы то ни стало положить конец мирной повестке с Азербайджаном и вернуть ̶а̶р̶ц̶а̶х̶ свой излюбенный миф. Одними из таких фруктов является партия со смешным названием "Сильная Армения", в которой оратором выступает племянник Самвела Карапетяна - Нарек.

Пока дядя пытается выйти из следственного изолятора, Нарек Карапетян пустился по регионам, где активно вешает лапшу армянам. Агиптроп настолько "куку", что освещающие эту клоунаду подконтрольные Карапетянам армянские СМИ уже уверенно называют Самвела "будущим премьер-министром". Но сейчас не об этом.

Дело в том, что племянничек Нарек недавно побывал в Сюнике, общине Агарак, где сказал очень интересную фразу, которой подставил своего дядю:

"Нам решать, какое будущее мы хотим для своей страны. Хотим ли мы иметь уравновешенного, серьезного лидера или хотим человека, который каждый день удивляет мировые СМИ своими выходками".

Очень интересное заявление, неправда ли? Оказывается в Армении может быть такой лидер? Давайте детально проанализируем это высказывание, опираясь на простые факты, чтобы понять, кто же на самом деле обладает этими качествами, о которых глаголит Нарек.

Начнем, конечно же, с первого президента Армении - Левона Тер-Петросяна. В этой гонке он не участвует, но его партия - да. Тем не менее, достаточно обратиться к армянскому же дискурсу и собственной политической памяти страны, чтобы понять, насколько он соответствует образу "уравновешенного и серьезного лидера", о котором твердит Карапетян.

Картина там вырисовывается вполне конкретная. Его правление сопровождалось обвинениями в авторитарном стиле управления, давлении на политических оппонентов и ограничении конкуренции. Выборы 1996 года до сих пор вспоминаются как один из самых спорных эпизодов армянской политической истории - с обвинениями в фальсификациях, протестами и фактическим кризисом власти. Внутри самой системы нарастал конфликт, который в итоге завершился его отставкой в 1998 году - показатель того, что даже собственная команда и силовой блок не были едины, что сформировало устойчивый образ лидера, чьи решения вызывали не консенсус, а глубокий раскол.

Параллельно в армянских обсуждениях того периода нередко поднимается тема состояния государственного аппарата - говорилось о его деморализации и общей нестабильности системы управления. Уже позже, после его ухода, отмечалось определенное расширение политических свобод, что само по себе стало косвенной оценкой. Короче говоря, Тер-Петросян не являлся адекватным лидером.

Идем далее. Второй президент Армении - Роберт Кочарян. Сейчас он метит в кресло премьера. А что было ранее? Здесь картина не менее показательная, только уже с другим акцентом. Его правление прочно ассоциируется с жесткой вертикалью власти, подавлением политической конкуренции и силовыми методами удержания контроля. Достаточно вспомнить события 1 марта 2008 года, когда после президентских выборов протесты в Ереване закончились применением силы, введением чрезвычайного положения и человеческими жертвами. Этот эпизод до сих пор остается одной из самых тяжелых страниц новейшей армянской истории и напрямую связывается с политическим наследием Кочаряна.

К этому добавляются устойчивые обвинения в формировании олигархической системы, сращивании бизнеса и власти, а также в том, что ключевые решения принимались в узком кругу, без учета общественного запроса. Экономическая модель того периода часто описывается как закрытая и зависимая от ограниченного числа влиятельных групп, что в итоге только усиливало социальное расслоение внутри страны. Его риторика и подходы, построенные на жесткой конфронтационной линии и постоянной мобилизации общества через внешнюю угрозу. В результате вместо снижения напряженности формировалась среда, где конфликт оставался центральным элементом внутренней политики. Сейчас у Кочаряна немее 3% поддержки среди армянского населения. Все помнят, что это за демон. Так что Кочарян тоже отпадает - тоже не уравновешанный лидер.

Третий президент - Серж Саргсян. Его правление также связывают с сохранением закрытой системы управления, где ключевые решения принимались в узком кругу, а связь власти и крупного бизнеса никуда не делась. Формально политическая конкуренция присутствовала, однако уровень доверия к выборам и институтам оставался крайне низким. Главный эпизод - 2018 год. Попытка остаться у власти через переход в кресло премьер-министра после двух сроков привела к массовым протестам по всей стране. Ситуация быстро вышла из-под контроля, и в итоге Саргсян был вынужден уйти под давлением улицы. Сам этот факт стал прямым индикатором накопившегося недовольства внутри общества. К этому добавляется восприятие его периода как времени, когда системные проблемы только накапливались. Экономика, социальное неравенство, доверие к государственным институтам - все это не получало полноценного решения. Третий лидер Армении тоже не оказался "уравновешанным и серьезным".

Понятное дело, что Нарек намекал на своего дядю, что вот "он спасет нас всех". Хотя так ли это будет на самом деле? Сомневаемся. Почему? Потому что Самвел Карапетян - не новая фигура, а человек, чьи связи давно и плотно переплетены с прежней армянской политической элитой, прежде всего с кругом Роберта Кочаряна. Совпадение интересов, схожая риторика и опора на те же медийные и финансовые ресурсы указывают на вполне конкретный политический вектор. Связи с Сержем Саргсяном также присутствовали. Поэтому, извини Нарек, но нет - дядя нормальным лидером не будет.

Адекватная власть появилась в Армении только после свержения Сержика, когда пришел Никол Пашинян, став премьер-министром. И то адекватность пришла со временем, ибо тогда Никол Воваевич почти не отличался от своих предшественников по "уравновешанности". Но благодаря "Железному кулаку", который расставил все по своим местам, Пашинян все-таки понял, что повторять прошлые ошибки Армении ныне "не по карману". Нельзя вечно жить в конфликте, изоляции, стагнации. Нынешнее армянское правительство трезво оценивает реалии и перспективы мирного сосуществования с Азербайджаном. Практическая польза от этого уже есть - почти готовый мирный договор, обсуждения экспорта и импорта, снятие запрета на транзит в Армению через Азербайджан. Шаги эти первые, тем не менее польза для армянской экономики от нее уже есть. К примеру, благодаря Азербайджану в стране разрушилась монополия на бензин, что напрямую оказало положительный эффект для карманов армян.

Ныне Пашинян не боится публично озвучивать то, что ранее считалось табу - проблема с конституцией, мир с Азербайджаном и уважение к территориальной целостности нашей страны. Параллельно произошли изменения внутри страны. Ослабло влияние старых элит, экономика уже начинает показывать рост благодаря мирной повестке, увеличились налоговые поступления. Но главное - изменилась сама модель мышления. Армению постепенно выводят из состояния вечного воспроизводства прошлого в сторону прагматичной политики, где приоритетом является нормализация отношений с соседями.

Так что да, Нарек, уравновешанный и серьезный политик в Армении наконец-таки есть и выбор для армян, думаем, очевиден. И это далеко не дядя Самвел. Лапшу вешать не надо. Без Азербайджана армянская политика не знала этих слов.