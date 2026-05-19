Строительство автомобильной дороги Агдам-Шуша завершается.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов на мероприятии, организованном в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку, на тему "Постконфликтное городское планирование: восстановление уничтоженной идентичности и переустройство интегрированного будущего".

Он отметил, что на освобожденных от оккупации территориях реализуются масштабные проекты дорожно-транспортной инфраструктуры.

По словам специального представителя, в настоящее время продолжается строительство автомобильных дорог Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гёзлюкёрпю-Кяльбаджар, Суговушан-Кельбаджар-Агдере-Агдам, Аскеран-Ходжалы-Ханкенди и Барда-Агдам-Аскеран.

Эльчин Юсубов также отметил, что реконструируется автомобильная дорога Тертер-Агдере, и реализуется первый этап строительства внутренних дорог города Ханкенди.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.