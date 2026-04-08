Сегодня 34-я годовщина Агдабанского геноцида

Сегодня 34-я годовщина учиненного армянами геноцида в селе Агдабан Кельбаджарского района, сообщает Day.Az.

В ночь с 7 на 8 апреля 1992 года армянские вооруженные формирования в ходе оккупации Кельбаджара устроили расправу над жителями села Агдабан. Были сожжены все 130 домов населенного пункта, 779 мирных жителей подверглись нечеловеческим пыткам, 67 из них были убиты. Армянские экстремисты сожгли живьем 8 стариков в возрасте 90-100 лет, 2 детей и 7 женщин, 12 человек получили тяжелые ранения, о судьбе 2 до сих пор ничего не известно.

Как очередное проявление осуществляемой армянами политики вандализма против нашего культурного наследия, были разрушены памятники истории, архитектуры и культуры, осквернены и уничтожены священные места поклонения азербайджанцев тюрко-исламского периода.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев первым дал данной трагедии правовую и политическую оценку, назвав события в Агдабане величайшим преступлением против человечества и охарактеризовав их как позор для всего человечества.