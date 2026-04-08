https://news.day.az/world/1826502.html Пакистан просит Трампа продлить срок ультиматума Ирану - США готовят ответ Пакистанский премьер Шахбаз Шариф заявил о просьбе продлить крайний срок ультиматума Ирану на дополнительные две недели. Как передает Day.Az, об этом Шариф написал на своей странице в соцсети X. В то же время он призвал Тегеран открыть Ормузский пролив "в качестве жеста доброй воли".
Пакистан просит Трампа продлить срок ультиматума Ирану - США готовят ответ
Пакистанский премьер Шахбаз Шариф заявил о просьбе продлить крайний срок ультиматума Ирану на дополнительные две недели.
Как передает Day.Az, об этом Шариф написал на своей странице в соцсети X.
В то же время он призвал Тегеран открыть Ормузский пролив "в качестве жеста доброй воли".
Со своей стороны Дональд Трамп отметил, что США ведут "напряженные" переговоры с Ираном на фоне приближения срока действия ультиматума.
Пресс-секретарь Белого дома Левитт также заявила, что президент США был проинформирован о предложении, и "будет дан ответ".
