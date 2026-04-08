Пакистан просит Трампа продлить срок ультиматума Ирану

Пакистанский премьер Шахбаз Шариф заявил о просьбе продлить крайний срок ультиматума Ирану на дополнительные две недели.

Как передает Day.Az, об этом Шариф написал на своей странице в соцсети X.

В то же время он призвал Тегеран открыть Ормузский пролив "в качестве жеста доброй воли".

Со своей стороны Дональд Трамп отметил, что США ведут "напряженные" переговоры с Ираном на фоне приближения срока действия ультиматума.

Пресс-секретарь Белого дома Левитт также заявила, что президент США был проинформирован о предложении, и "будет дан ответ".