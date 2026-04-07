В некоторых частях этого района Баку не будет газа

Завтра в некоторых частях Бинагадинского района Баку не будет газа. Как передает Day.Az, об этом сообщили в "Азеригаз". Сообщается, что в связи с проведением ремонтно-монтажных работ с завтрашнего дня, с 10:00, газоснабжение в поселках Сулутепе и Ходжахасан Бинагадинского района будет временно ограничено.