Azərbaycan İstanbulda keçirilən Sıfır Tullantı Forumunda təmsil olunur - FOTO
İstanbulda Sıfır Tullantı Forumu 2026 keçirilir. Türkiyə Respublikasının birinci xanımı Əminə Ərdoğan tərəfindən təsis edilən Sıfır Tullantı Fondunun (Sıfır Atık Vakfı) təşkilatçılığı ilə "Antalyaya doğru: iqlim fəaliyyəti kimi sıfır tullantı" mövzusunda keçirilən forum Antalyada baş tutacaq COP31-ə gedən yolda sıfır tullantı yanaşmasının praktiki iqlim fəaliyyəti kimi təşviqi istiqamətində yüksək səviyyəli bir platformadır.
Day.Az xəbər verir ki, forum 183 ölkədən dövlət nümayəndələrini, nazirləri, BMT də daxil olmaqla müxtəlif beynəlxalq təşkilatları, biznes dairələrini, elmi ictimaiyyəti, maliyyə institutlarını, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarını bir araya gətirib. Azərbaycandan forumda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti iştirak edir.
Forum çərçivəsində Türkiyənin Sıfır Tullantı Fondunun təşkil etdiyi pavilyonla yanaşı, Azərbaycan da milli pavilyonla təmsil olunur. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təşkil olunan pavilyonda Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, təbiəti, memarlıq abidələri və multikultural dəyərlərini əks etdirən materiallar nümayiş etdirilir. Bununla yanaşı, ölkəmizin ətraf mühitin mühafizəsinə yönəlik siyasəti, Heydər Əliyev Fondunun ətraf mühitin mühafizəsi və parkların salınması istiqamətində, eləcə də sağlam həyat tərzini təşviq edən layihələri, işğaldan azad olunan Qarabağ zonasında həyata keçirilən bərpa və yenidənqurma işləri barədə məlumatlar təqdim olunur.
Xatırladaq ki, Bakıda keçirilən COP29 çərçivəsində də Heydər Əliyev Fondu və Sıfır Tullantı Fondu birgə pavilyonla təmsil olunurdu. 2024-cü ildə imzalanan anlaşma memorandumu çərçivəsində Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu və Türkiyənin birinci xanımı Əminə Ərdoğanın təşəbbüsü ilə yaradılan Sıfır Tullantı Fondu cəmiyyətin müxtəlif sahələrinə töhfə verərkən davamlı həllər yaratmağı, eyni zamanda ətraf mühitin mühafizəsi, mədəni mübadilənin təşviqi və mədəni irsin qorunması sahəsində əməkdaşlığı hədəfləyib.
Sıfır Tullantı Forumu 2026 çərçivəsində əsas iqlim gündəliyi kimi sıfır tullantı yanaşmasına xüsusi diqqət yetirilir. Müzakirələr zamanı tullantıların qarşısının alınması, dairəvi iqtisadiyyat təcrübələri, qida tullantılarının azaldılması, metan emissiyalarının azaldılması üzrə tədbirlər, şəhər səviyyəsində icra imkanları nəzərə alınmaqla qısa müddətdə ölçülə bilən praktiki nəticələr diqqət mərkəzindədir. Tədbir sıfır tullantı sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsinə, tərəfdaşlıqların genişləndirilməsinə və praktiki icra mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsinə xidmət edir.
Forum 2026-cı ildə Türkiyənin Antalya şəhərində ev sahibliyi edəcəyi COP31 qlobal iqlim konfransı ərəfəsində icraya hazırlığın təmin olunması və maraqlı tərəflərin iştirakının gücləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
İyunun 7-dək davam edəcək forumda sənaye və texnologiya, kənd təsərrüfatı və meşəçilik, eləcə də enerji və təbii sərvətlər sahələrinə həsr olunmuş yüksək səviyyəli sessiyaların keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bundan əlavə, forum çərçivəsində qida tullantılarının yüksək təsirli və qısa müddətdə nəticə verə bilən iqlim imkanı kimi aradan qaldırılmasının aktuallığını nəzərə alaraq bir tematik gün "Qida tullantıları və metan" mövzusuna həsr ediləcək.
Forum çərçivəsində bir sıra əhəmiyyətli sənədlərin və təşəbbüslərin hazırlanması gözlənilir.
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