https://news.day.az/world/1826494.html Французов, находившихся под арестом в Иране, отправят домой через Азербайджан Граждане Франции Сесиль Колер и Жак Парис, ранее находившиеся под арестом в Иране, доставлены в Азербайджан в сопровождении дипломатического конвоя. Как передает Day.Az, об этом сообщает France 24. Отмечается, что из Азербайджана они будут направлены во Францию.
Французов, находившихся под арестом в Иране, отправят домой через Азербайджан
Граждане Франции Сесиль Колер и Жак Парис, ранее находившиеся под арестом в Иране, доставлены в Азербайджан в сопровождении дипломатического конвоя.
Как передает Day.Az, об этом сообщает France 24.
Отмечается, что из Азербайджана они будут направлены во Францию.
Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее сообщил в соцсети X, что Сесиль Колер и Жак Парис освобождены после трех с половиной лет содержания в Иране и возвращаются на родину.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре