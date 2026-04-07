Французов, находившихся под арестом в Иране, отправят домой через Азербайджан

Граждане Франции Сесиль Колер и Жак Парис, ранее находившиеся под арестом в Иране, доставлены в Азербайджан в сопровождении дипломатического конвоя.

Как передает Day.Az, об этом сообщает France 24.

Отмечается, что из Азербайджана они будут направлены во Францию.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее сообщил в соцсети X, что Сесиль Колер и Жак Парис освобождены после трех с половиной лет содержания в Иране и возвращаются на родину.