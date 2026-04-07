В исправительном учреждении Баку произошел пожар

7 апреля 2026 года примерно в 17:10 на территории исправительного учреждения №6 Пенитенциарной службы Министерства юстиции произошел пожар.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Министерства юстиции и Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По информации, на место происшествия были оперативно привлечены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС. Пожар в короткие сроки был локализован и полностью потушен.

В результате происшествия пострадавших нет. По факту проводится расследование.

Пенитенциарной службой Министерства юстиции принимаются необходимые меры по усилению безопасности, а также обеспечению полной безопасности осужденных и личного состава.