В исправительном учреждении Баку произошел пожар
7 апреля 2026 года примерно в 17:10 на территории исправительного учреждения №6 Пенитенциарной службы Министерства юстиции произошел пожар.
Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Министерства юстиции и Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
По информации, на место происшествия были оперативно привлечены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС. Пожар в короткие сроки был локализован и полностью потушен.
В результате происшествия пострадавших нет. По факту проводится расследование.
Пенитенциарной службой Министерства юстиции принимаются необходимые меры по усилению безопасности, а также обеспечению полной безопасности осужденных и личного состава.
