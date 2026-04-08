В этой стране хотят запретить работу газонокосилок ночью

В Германии обсуждают введение запрета на использование роботизированных газонокосилок в ночное время из-за угрозы для ежей и других мелких животных.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Wildlife.

С соответствующей инициативой выступила Немецкая ассоциация городов. В организации отмечают, что в ряде населённых пунктов подобные ограничения уже введены.

По данным экспертов, роботизированные газонокосилки представляют серьёзную опасность для ежей: животные часто получают травмы или гибнут при столкновении с техникой. Проблема усугубляется тем, что ежи не убегают от угрозы, а сворачиваются в клубок, из-за чего датчики устройств не всегда способны их распознать.

В ассоциации также считают, что ответственность за происходящее частично лежит на производителях техники. Там призывают найти решения, которые позволят исключить риск для мелких животных и сделать использование устройств безопасным.