Хозяин сделал для попугая батискаф для подводных погружений - ВИДЕО
Необычную историю показали в сети: молодой человек сконструировал мини-батискаф для своего попугая по кличке Бебе - теперь они вместе ныряют под воду.
Как передает Day.Az, хозяин питомца поделся кадрами подводного плавания в соцсетях.
Как отмечает хозяин птицы, Бебе отличается бесстрашным характером. Ранее попугай даже участвовал в прыжках с парашютом.
