В состав Наблюдательного совета SOCAR внесены изменения - РАСПОРЯЖЕНИЕ В состав Наблюдательного совета SOCAR внесены изменения. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, являвшегося членом Наблюдательного совета SOCAR бывшего заместителя министра финансов Азера Байрамова сменил в составе Совета первый заместитель министра Анар Керимов.
