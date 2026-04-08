"Арсенал" на выезде минимально обыграл "Спортинг" - ВИДЕО

"Арсенал" на выезде победил "Спортинг" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов - 1:0. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 90+1-й минуте гол забил Кай Хаверц. Ответная игра пройдет 15 апреля в Лондоне.