"Арсенал" на выезде минимально обыграл "Спортинг" - ВИДЕО
"Арсенал" на выезде победил "Спортинг" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов - 1:0.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 90+1-й минуте гол забил Кай Хаверц.
Ответная игра пройдет 15 апреля в Лондоне.
