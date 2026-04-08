Турция поддержала перемирие между США и Ираном

Министерство иностранных дел Турции приветствовало договоренность о перемирии между США и Ираном, передает Day.Az.

"Мы приветствуем решение о введении временного прекращения огня в конфликте в регионе. Подчеркиваем, что оно должно быть полностью реализовано на местах, и надеемся, что все стороны будут соблюдать достигнутое соглашение.

Мы уверены, что путь к прочному миру возможен только через диалог, дипломатию и взаимное доверие.

Турция продолжит оказывать всю необходимую поддержку для успешного завершения переговоров, которые состоятся в Исламабаде.

Мы поздравляем Пакистан, наш братский народ, за его важную роль в этом процессе, и желаем продолжения усилий, направленных на мир и стабильность", - говорится в сообщении министерства.