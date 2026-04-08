"Тоттенхэм" намерен приобрести вратаря "Манчестер Сити"

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к вратарю "Манчестер Сити" Джеймсу Траффорду.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на The Sun.

По информации источника, текущий основной вратарь "Тоттенхэма" Викарьо Гульельмо покинет клуб по окончании сезона и перейдет в миланский "Интер". 23-летний Траффорд является главным кандидатом на его замену.

В нынешнем сезоне АПЛ Траффорд провел три матча за "Манчестер Сити", пропустив четыре гола. После подписания Джанлуиджи Доннаруммы англичанин больше не попадал в основной состав.

Гульельмо сыграл 31 матч в сезоне АПЛ, пропустив 50 голов. "Тоттенхэм" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.