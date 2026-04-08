Шахбаз Шариф заявил о достижении соглашения о прекращении огня между Ираном и США

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф объявил о достижении соглашения между Ираном и США о прекращении огня.

Как передает Day.Az, об этом премьер-министр написал в соцсети X.

"Я рад сообщить, что Исламская Республика Иран и США, совместно со своими союзниками, достигли соглашения о немедленном прекращении огня, которое будет действовать в Ливане и других регионах", - сообщил он.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли высший руководитель страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля.

Иран также наносит удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью в безопасности вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли. Иран полностью сохраняет контроль над Ормузским проливом, разрешая проход через него только тем судам, которые считает необходимым.