Израиль поддержал приостановку ударов по Ирану

США уверили Израиль, что останутся привержены общим целям двух стран во время переговоров с Ираном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху приводит издание The Times of Israel.

"Соединенные Штаты заверили Израиль в своей приверженности достижению целей, разделяемых США, Израилем и региональными союзниками, в ходе предстоящих переговоров", - сообщается в заявлении премьер-министра, приведенном изданием.

Кроме того, Израиль поддерживает решение Трампа приостановить удары по Ирану.

"Израиль поддерживает решение президента Трампа приостановить удары по Ирану на две недели при условии немедленного открытия Ираном [Ормузского] пролива и прекращения всех атак на США, Израиль и страны региона", - говорится в заявлении Нетаньяху.

Он добавил, что еврейское госудасртво также ценит усилия США, направленные на нейтрализацию "угрозы Ирана".