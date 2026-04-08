МЧС обратилось к населению в связи с погодными условиями

По данным Национальной гидрометеорологической службы, до 10 апреля в ряде районов прогнозируется неустойчивая погода: ожидаются осадки, грозы и периодическое усиление ветра.

Как передает Day.Az, с учетом этого Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности.

"Так, при сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, а также не находиться под линиями электропередачи, возле опор и под высокими деревьями.

Кроме того, учитывая, что сильный ветер может затруднить тушение пожаров, в ветреную погоду следует особенно строго соблюдать требования пожарной безопасности. Пользователям маломерных судов также необходимо учитывать, что выход в море при таких погодных условиях запрещён.

Во избежание опасностей, связанных с молнией, рекомендуется отключать электроприборы от сети, не пользоваться телефоном (стационарным, мобильным, таксофоном и др.), не находиться рядом с линиями электропередачи, громоотводами, водостоками и антеннами, не укрываться под высокими деревьями и выбирать для укрытия более низкие участки местности. Если вы находитесь в автомобиле, следует остановиться, закрыть окна и дождаться окончания грозы.

Помните: пренебрежение правилами - это угроза жизни!

В случае опасности звоните по номеру 112!", - говорится в сообщении МЧС.

