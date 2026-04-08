Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил о решении приостановить бомбардировки и атаки против Ирана сроком на две недели.

"Я согласен приостановить бомбардировки и атаки Ирана на период двух недель. Это будет двустороннее прекращение огня", - сказал он.

По словам американского лидера, такое решение связано с тем, что США "уже достигли и превзошли все военные цели" и продвигаются к окончательному соглашению о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке.

Трамп также сообщил, что США получили от Ирана "предложение из десяти пунктов" и считают его "работающей основой для переговоров".

"Практически все прежние разногласия между Соединенными Штатами и Ираном уже согласованы", - подчеркнул он, добавив, что двухнедельная пауза необходима для того, чтобы соглашение было окончательно согласовано и оформлено.